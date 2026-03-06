Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η πρόβλεψη - πικάρισμα με «11-0» στον πίνακα
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν ένα σερί 10 συνεχόμενων νικών στη EuroLeague με το τριφύλλι να έχει να νικήσει από το 2021 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Στα καθιερωμένα τεστ του φωτεινού πίνακα πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι Πειραιώτες είπαν να... πικάρουν λίγο τους «πράσινους» βάζοντας το 11-0 προβλέποντας το αποτέλεσμα της αποψινής αναμέτρησης και τη συνέχεια του σερί.
