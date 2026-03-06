Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Έφυγε μόνος του απο το ξενοδοχείο ο Χέιζ - Ντέιβις κι έφτασε στο ΣΕΦ χωρίς την ομάδα
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.
Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μάλιστα ακολουθώντας την καθιερωμένη ρουτίνα του αποφάσισε να αναχωρήσει για το Φαληρικό στάδιο μόνος του χωρίς να ακολουθήσει την... ιεροτελεστία του.
Ωστόσο, δεν επιτράπηκε στον Αμερικανό φόργουορντ από τον Ολυμπιακό να βρεθεί στο ΣΕΦ τρεις ώρες νωρίτερα όπως συνηθίζει. Ο ίδιος αποφάσισε να είναι στο γήπεδο ακριβώς στην επιτρεπόμενη ώρα για να μην χάσει ούτε λεπτό από την προθέρμανσή του.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Χέιζ-Ντέιβις μόνος του δύο ώρες πριν το τζάμπολ
☘️ H άφιξη του Χέιζ-Ντέιβις στο ΣΕΦ, δύο ώρες πριν το ντέρμπι αιωνίων! #paobc #olypao pic.twitter.com/XkWd0ZmakY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
