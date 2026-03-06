Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποχώρησε μόνος του από το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού για να βρεθεί στο ΣΕΦ και να πραγματοποιήσει την προθέρμανσή του. Ο Ολυμπιακός δεν του επέτρεψε να έρθει τρεις ώρες πριν το τζάμπολ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.

Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μάλιστα ακολουθώντας την καθιερωμένη ρουτίνα του αποφάσισε να αναχωρήσει για το Φαληρικό στάδιο μόνος του χωρίς να ακολουθήσει την... ιεροτελεστία του.

Ωστόσο, δεν επιτράπηκε στον Αμερικανό φόργουορντ από τον Ολυμπιακό να βρεθεί στο ΣΕΦ τρεις ώρες νωρίτερα όπως συνηθίζει. Ο ίδιος αποφάσισε να είναι στο γήπεδο ακριβώς στην επιτρεπόμενη ώρα για να μην χάσει ούτε λεπτό από την προθέρμανσή του.