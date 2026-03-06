Λεσόρ: «Μακάρι να μπορούσα να παίξω»
Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ωστόσο έμεινε εκτός 12άδας για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).
Ο Γάλλος σέντερ έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Μάριους Γκριγκόνις, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Κατά την άφιξή του στο φαληρικό στάδιο, ο Ματίας Λεσόρ ανέφερε στην εκπομπή Playmakers των καναλιών Novasports: «Μακάρι να μπορούσα να παίξω. Θα περιμένω να είμαι 100% έτοιμος για να αγωνιστώ. Θα έλεγα πως δεν είμαι ακόμα σε αυτό. Θα δούμε…».
Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός φιγουράρει στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-10, ενώ σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνεχίζει από την ένατη θέση με ρεκόρ 16-13.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.