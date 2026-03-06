Λεσόρ: «Μακάρι να μπορούσα να παίξω»

Ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός 12άδας του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ξεκαθάρισε πως θα περιμένει να είναι 100% έτοιμος για να αγωνιστεί (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ωστόσο έμεινε εκτός 12άδας για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Γάλλος σέντερ έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Μάριους Γκριγκόνις, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Κατά την άφιξή του στο φαληρικό στάδιο, ο Ματίας Λεσόρ ανέφερε στην εκπομπή Playmakers των καναλιών Novasports: «Μακάρι να μπορούσα να παίξω. Θα περιμένω να είμαι 100% έτοιμος για να αγωνιστώ. Θα έλεγα πως δεν είμαι ακόμα σε αυτό. Θα δούμε…».

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός φιγουράρει στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-10, ενώ σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνεχίζει από την ένατη θέση με ρεκόρ 16-13.