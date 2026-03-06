Ο Εργκίν Άταμαν επέλεξε τους δώδεκα παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί κόντρα στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.

Το μεγάλο ερωτηματικό ήταν γύρω από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας και θα αποφάσιζε στο πρωινό shootaround που έγινε στο ΣΕΦ τη συμμετοχή του ή όχι στο ματς, όπως είχε αποκαλύψει ο Εργκίν Άταμαν στη media day του Παναθηναϊκού με τον Γάλλο ψηλό να μην είναι στη δωδεκάδα.

Ο Κέντρικ Ναν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, όπως και ο Ρισόν Χολμς που ξεπέρασε την ιγμορίτιδα που τον ταλαιπωρούσε, ενώ εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που έχει φλεγμονή στο πόδι μαζί και με τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.