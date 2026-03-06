Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε την προθέρμανσή του χωρίς την αγαπημένη του κλασσική μουσική στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπορεί να μην κατάφερε να πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ιεροτελεστία του καθώς επιθυμούσε να έρθει στο ΣΕΦ τρεις ώρες πριν το τζάμπολ για να την προθέρμανσή του, χωρίς να παίρνει το «πράσινο» φως από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ωστόσο αποφάσισε να φτάσει στο Φαληρικό στάδιο μόνος του νωρίτερα για να εκμεταλλευτρεί όλον τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αμερικανός φόργουορντ όπως είναι λογικό δεν είχε τη συνοδεία της αγαπημένης του κλασσικής μουσικής, ενώ επέλεξε να μην φορέσει ούτε ακουστικά συνεχίζοντας ακάθεκτος το ζέσταμά του με τους ήχους του γηπέδου.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta