Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ώρα για ντέρμπι αιωνίων, που θα το δείτε
Η μάχη των αιωνίων κλέβει την παράσταση στη Euroleague. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) σε ένα ντέρμπι που τραβά τα βλέματα πάνω του.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει διαθέσιμους τους Τόμας Ουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ, εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Μόντε Μόρις. Στον αντίποδα ο Εργκίν Αταμάν δεν θα υπολογίζει για το ματς στον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ μένει να δούμε αν θα αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ.
«Με αυτά που γράφτηκαν για τον Παναθηναϊκό, θεωρούν σίγουρο πως θα πάρουν την Euroleague», ανέφερε ο Μπαρτζώκας, ενώ ο Αταμάν είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four».
Στο 18-10 οι γηπεδούχοι στη βαθμολογία, στο 18-13 βρίσκονται οι φιλοξενούμενοι.
Το πρόγραμμα
19.30 Εφές – Βιλεμπάν, NovaSports 4
21.00 Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου, NovaSports 5
21.15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, NovaSports Prime
21.30 Μπασκόνια – Παρί, NovaSports Start
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.