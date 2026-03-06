Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) της αγωνιστικής στη Εuroleague.

Η μάχη των αιωνίων κλέβει την παράσταση στη Euroleague. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) σε ένα ντέρμπι που τραβά τα βλέματα πάνω του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει διαθέσιμους τους Τόμας Ουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ, εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Μόντε Μόρις. Στον αντίποδα ο Εργκίν Αταμάν δεν θα υπολογίζει για το ματς στον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ μένει να δούμε αν θα αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ.

«Με αυτά που γράφτηκαν για τον Παναθηναϊκό, θεωρούν σίγουρο πως θα πάρουν την Euroleague», ανέφερε ο Μπαρτζώκας, ενώ ο Αταμάν είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four».

Στο 18-10 οι γηπεδούχοι στη βαθμολογία, στο 18-13 βρίσκονται οι φιλοξενούμενοι.

Το πρόγραμμα

19.30 Εφές – Βιλεμπάν, NovaSports 4

21.00 Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου, NovaSports 5

21.15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, NovaSports Prime

21.30 Μπασκόνια – Παρί, NovaSports Start