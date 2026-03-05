Οι Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ δεν θα μπορέσουν να παίξουν στο ματς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ την Παρασκευή (06/05, 21:15).

Mε σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός. Οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ δεν προπονήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα την Πέμπτη το μεσημέρι και έτσι δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο μεγάλο ντέρμπι της Euroleague, την Παρασκευή το βράδυ, στις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σχετικά με τον Μόντε Μόρις, είναι αμφίβολος για τη μάχη, αφού αντιμετωπίζει θέμα στη μέση και ο τεχνικός των Πρωταθλητών Ελλάδας τόνισε πως η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Βεζένκοβ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό και ταλαιπωρείται με σπασμό στη μέση. Από εκεί και πέρα, δεν έπαιξε στο επόμενο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» που ήταν με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Ο Μιλουτίνοφ θα παίξει με δεμένο το χέρι, με τον κηδεμόνα που αγωνίστηκε και στον τελικό Κυπέλλου κόντρα στους πράσινους.