Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι της Euroleague με Live περιγραφή και σχολιασμό στο Gazzetta από τις 20.15

Ολες οι λεπτομέρειες για τη Live κάλυψη από το Gazzetta του σούπερ ντέρμπι, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός που θα αρχίσει στις 20.15, μία ώρα πριν από την έναρξή του στο ΣΕΦ.

Η ώρα για ένα από τα σπουδαιότερα (ή και το σημαντικότερο για πολλούς) ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έφτασε! Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της συναρπαστικής Euroleague και το Gazzetta ασφαλώς θα μεταφέρει κάθε λεπτομέρεια από το Φάληρο στο live που «ανοίγει» στις 20.15, μία ώρα πριν από την έναρξη του σπουδαίου αγώνα!

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης θα κάνει την περιγραφή της αναμέτρησης και οι bloggers του Gazzetta θα είναι... άπαντες παρόντες! Νίκος Παπαδογιάννης, Αντώνης Καλκαβούρας, Γιάννης Πάλλας και Γιώργος Κούβαρης θα σχολιάζουν live τη ροή, τις στιγμές και τις εικόνες του αγώνα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι (όπως σε όλες τις live καλύψεις αγώνα από το Gazzetta), αυτή τη δυνατότητα την έχετε και εσείς!

Στην πλατφόρμα του Gazzetta έχετε άμεση πληροφόρηση για όλα τα απολύτως χρήσιμα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, μπορείτε να βλέπετε γρήγορα τα σημαντικότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το παρκέ και τις εξέδρες, όπως και τα καλύτερα στιγμιότυπα, βάσει των vids της Euroleague.

Απόψε, στις 20.15 συντονιζόμαστε στο live του Gazzetta για.. τουλάχιστον τρεις ώρες (ποιος ξέρει, οι παρατάσεις είναι και της... μόδας τελευταία), για ένα ματς στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Βεζένκοβ – Γουόκαπ και ο Παναθηναϊκός περιμένει μόνο τον Ματίας Λεσόρ.

Από νωρίς οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, τόσο με το pregame του Gazz Floor by Novibet από τις 19.45, όσο και με τις πληροφορίες που θα σας μεταφέρουν στη live κάλυψη του αγώνα θα σας βάλουν στην ατμόσφαιρα ενός ντέρμπι το οποίο ασφαλώς και θα έχει... σούπερ post game ρεπορτάζ και σχόλιο. Πού αλλού; Πάλι στο Gazz Floor, παρέα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Hoopfellas! Κι όποιος αντέξει!