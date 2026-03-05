Άταμαν για Λεσόρ: «Θα αποφασίσει ο ίδιος αύριο το πρωί αν θα παίξει με τον Ολυμπιακό»

Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ.

Επιπλέον πρόσθεσε, πως έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις και έχει να παίξει ομαδικό μπάσκετ 1,5 χρόνο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε».