Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ, παραμένει εκτός ο Βεζένκοβ
Τα προβλήματα στις τάξεις του Ολυμπιακού δεν σταματούν, αφού πέραν του Σάσα Βεζένκοβ, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Τόμας Γουόκαπ.
Συγκεκριμένα ο Τεξανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην ομαδική προπόνηση. Όσον αφορά τον Βεζένκοβ συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό που αποκόμισε στη μέση του στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος της Κρήτης.
Πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί τις δύο απουσίες, δύο ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (06/03, 21:15) στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18 νίκες και 10 ήττες, ενώ προέρχεται από ήττα στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις. Στον αντίποδα οι «πράσινοι» είναι στην 10η θέση με ρεκόρ 16-13.
Ο Τόμας Γουόκαπ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 5.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ μ.ο και αποτελεί από τους βασικούς παράγοντες τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση των «ερυθρολεύκων» σε 25 αναμετρήσεις στην EuroLeague.
