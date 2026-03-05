Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε ευχήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στον προπονητή τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, για τα γενέθλιά του, υποδέχοντάς τον με φατούρο.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους γιόρτασε σήμερα (05/03) τα 50 του και οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε, ευχήθηκαν στον προπονητή τους με τον καλύτερο τρόπο.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια την προπόνησης της τουρκικής ομάδας, οι παίκτες περίμεναν τον Λιθουανό τεχνικό, προκειμένου να του κάνουν το καθιερωμένο τελετουργικό το φατούρο, δηλαδή δίνοντάς του μια μικρή σφαλιάρα.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο όταν ο Γουέιντ Μπάλντουιν τον έπιασε από το πόδι και τον έριξε στο παρκέ, προσφέροντας μια όμορφη στιγμή σε όλο το σκηνικό.

Στη συνέχεια του τραγούδησαν και αφού έσβησε τα κεράκια του, ευχαρίστησε ξεχωριστά έναν έναν από την ομάδα για την έκπληξη που του έκαναν.

Δείτε το βίντεο: