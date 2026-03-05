Ο Ρισόν Χολμς θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν καθώς πραγματοποίησε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι του δεύτερου γύρου της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (06/03, 21:15) στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής.

Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πιθανότητα να αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ, αλλά και στην κατάσταση των απόντων της ομάδας.

Τόνισε ότι: «Με εξαίρεση τον Σαμοντούροβ, οι υπόλοιποι σήμερα είναι καλά. Όμως, έχουν συμβεί απρόοπτα την τελευταία στιγμή φέτος. Ελπίζω πως δεν θα γίνει κάτι και θα διαλέξουμε το ρόστερ μας, γιατί έχουμε 15 παίκτες και είναι όλοι σε καλή κατάσταση. Θα αποφασίσουμε για τους παίκτες του ρόστερ».

Ο Ρισόν Χόλμς ξεπέρασε την ιγμορίτιδα που τον ταλαιπωρούσε και προπονήθηκε κανονικά βγάζοντας όλο το πρόγραμμα, ενώ εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που έχει φλεγμονή στο πόδι.