Μετά το «οκ» από τον ιατρό που τον χειρούργησε ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε ομαδική προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, μία μέρα πριν το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Όλο αυτό το διάστημα ο Γάλλος σέντερ έκανε υπομονή δούλεψε σκληρά και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή βοηθώντας την ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους της.

Ασφαλώς και η επιστροφή του σέντερ του Παναθηναϊκού προσδίδει μεγάλο ενθουσιασμό και ταυτόχρονα ανεβάζει την ποιότητα της γραμμής των ψηλών, καθώς επανέρχεται στη δράση ο πιο επιδραστικός και κυριαρχικός σέντερ της Euroleague μέχρι τον τραυματισμό του.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta: