Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την ομαδική προπόνηση του Λεσόρ
Μετά το «οκ» από τον ιατρό που τον χειρούργησε ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε ομαδική προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, μία μέρα πριν το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.
Όλο αυτό το διάστημα ο Γάλλος σέντερ έκανε υπομονή δούλεψε σκληρά και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή βοηθώντας την ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους της.
Ασφαλώς και η επιστροφή του σέντερ του Παναθηναϊκού προσδίδει μεγάλο ενθουσιασμό και ταυτόχρονα ανεβάζει την ποιότητα της γραμμής των ψηλών, καθώς επανέρχεται στη δράση ο πιο επιδραστικός και κυριαρχικός σέντερ της Euroleague μέχρι τον τραυματισμό του.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
☘️ Ο Ματιάς Λεσόρ στην ομαδική προπόνηση του Παναθηναϊκού#paobc pic.twitter.com/fOGTsW2iX4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 5, 2026
