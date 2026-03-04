Σκαριόλο: «Δεν με ανησυχούν οι αποδοκιμασίες»

Ο προπονητής της Ρεάλ Σέρτζιο Σκαριόλο πήρε θέση για τις αποδοκιμασίες στον αγώνα με τη Μπάγερν και αναφέρθηκε στα «παράθυρα» της FIBA.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 18-11 και θέλει να διατηρηθεί ψηλά μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου στα 9 ματς που απομένουν. Οι Μαδριλένοι υποδέχονται την Πέμπτη (5/3, 21.45) στη Movistar Arena τη Βίρτους για την 30η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Βέβαια, εξαιτίας της συμμετοχής των Φακούντο Καμπάτσο και Γκάμπριελ Ντεκ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή, είναι λογικό να έχουν κόπωση όχι μόνο από τις αναμετρήσεις, αλλά και από το ταξίδι της επιστροφής.

«Δεν είναι η ιδανική κατάσταση. Εκτός από τον χρόνο παιχνιδιού, υπάρχουν και τα ταξίδια. Στην πραγματικότητα, οι ώρες ύπνου των παικτών δεν είναι οι ιδανικές. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την απόδοσή μας χωρίς να διακινδυνεύσουμε τραυματισμούς, γιατί φυσικά, είναι πολύ πιο επικίνδυνο και σοβαρό σε αυτή την περίπτωση» υποστήριξε ο Σέρτζιο Σκαριόλο σχολιάζοντας την κατάσταση που δημιούργησαν τα «παράθυρα» της FIBA για τους παίκτες του.

Στην αναμέτρηση με την Βίρτους στον πρώτο γύρο οι Ιταλοί είχαν επικρατήσει με 74-68 με τους Μάθιου Μόργκαν και Κάρσεν Έντουαρντς. «Μας νίκησαν στον πρώτο γύρο. Προφανώς, ήταν μια εντελώς διαφορετική περίοδος. Παρακολουθώντας αυτό το παιχνίδι, είναι εκπληκτικό και πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις πόσο έχει βελτιωθεί η ομάδα όσον αφορά την ποιότητα του παιχνιδιού και στις δύο πλευρές του γηπέδου», ανέλυσε.

Όσο για τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε από ορισμένους οπαδούς κατά την παρουσίαση της ομάδας απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, στον τελευταίο αγώνα στη Movistar Arena, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, τόνισε: «Σε αυτό το σημείο, οι αποδοκιμασίες δεν με ανησυχούν. Τα παράπονα των οπαδών είναι δικαιολογημένα».