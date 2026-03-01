Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν στον Μάρτιο ξεκούραστοι, αφήνοντας πίσω τους τον Φλεβάρη που πόνεσε αμφότερους για ξεχωριστούς λόγους και έχοντας μπροστά τους εξαντλητικό πρόγραμμα.

Η άνοιξη έκανε επίσημα σήμερα (01/03) την παρουσία της στη χώρα μας, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να απολαμβάνουν τη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων, αλλά με τους παίκτες να βρίσκονται συνεχώς σε αγωνιστική δράση.

Οι διεθνείς και των δύο αιωνίων βρίσκονται στις κλήσεις των Εθνικών τους, ενισχύοντας την προσπάθεια των χωρών τους για τα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Φλεβάρης που τους πόνεσε για διαφορετικούς λόγους

Αμφότεροι αφήνουν πίσω τον Φεβρουάριο και ελπίζουν σε καλύτερα αποτελέσματα τον Μάρτιο, έχοντας να θυμούνται και καλές αλλά και άσχημες στιγμές. Αφενός ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς για φέτος και έκανε δικό του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη του στόχου.

Αφετέρου όμως έχασε το πλεονέκτημα έδρας από τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα και με τα αρνητικά αποτελέσματα και στην EuroLeague, έμεινε πίσω στον δρόμο για τα play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Συνολικός απολογισμός της ομάδας του Έργκιν Άταμαν τον Φλεβάρη πέντε νίκες και ισάριθμες ήττες σε EuroLeague, Stoiximan GBL και Κύπελλο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 10η θέση της EuroLeague με ρεκόρ 16 νίκες και 13 ήττες, ενώ στη Stoiximan GBL είναι στη 2η με 15-3.

Στον αντίποδα ο Ολυμπιακός αφήνει τον τελευταίο μήνα του χειμώνα με την πικρία του χαμένου Κυπέλλου στην Κρήτη αλλά και με αρκετούς τραυματισμούς. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα παρότι ξεκίνησε με το «δεξί» τον Φεβρουάριο με τις συνεχόμενες νίκες και την πολύ καλή παρουσία στο παρκέ, μπαίνει στον Μάρτιο με τραυματίες τον Βεζένκοβ και τον Μιλουτίνοφ, ενώ προέρχεται από αρνητικό αποτέλεσμα και στην EuroLeague κόντρα στη Ζάλγκιρις. Ο Ολυμπιακό βρίσκεται στην 3η θέση της EuroLeague με ρεκόρ 18 νίκες και 10 ήττες, ενώ στη Stoiximan GBL βρίσκεται στη 1η με 18-0. Ο συνολικός απολογισμός των Πειραιωτών είναι σε 9 παιχνίδια, έξι νίκες και τρεις ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο τρίτος μήνας του χρόνου ξεκινάει με ντέρμπι στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (06/03, 21:15) στο πλαίσιο της 30ης «στροφής».

Φυσικά το πρόγραμμα αναμένεται εξαντλητικό, με τους δύο να έχουν μπροστά τους 9 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο σε Stoiximan GBL, όσο και EuroLeague.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού τον Μάρτιο:

06/03 Εντός Παναθηναϊκό (21:15) EuroLeague

08/03 Εντός ΠΑΟΚ (13:00) Stoiximan GBL

10/03: Εκτός Παρί (21:45) EuroLeague

12/03: Εκτός Μονακό (20:00) EuroLeague

15/03: Εκτός Πανιώνιο (13:00) Stoiximan GBL

17/03: Εντός Φενέρμπαχτσε (21:15) EuroLeague

19/03: Εντός Μπασκόνια (21:15) EuroLeague

24/03: Εκτός Βαλένθια (21:30) EuroLeague

30/03: Εκτός Παναθηναϊκό (19:00) Stoiximan GBL

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Μάρτιο: