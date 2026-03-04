Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει σε όλα τα μέλη της ομάδας επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το πρωτάθλημα και τη EuroLeague!

H KAE Παναθηναϊκός έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) στο Globalsat VIP Lounge του Telekom Center Athens, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έταξε έξτα πριμ 1 εκατομμύριο ευρώ για το triple crown!

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι έχουν bonus στα συμβόλαιά τους. Όπως σας είπα, είμαι πολύ αισιόδοξος. Οπότε αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να σας πω ότι στο τέλος της σεζόν, αν έχουμε και τα τρία κύπελλα σε εκείνο το τραπέζι για να κάνουμε τους φιλάθλους μας χαρούμενους, πέρα από όλα τα bonus που έχετε, θα υπάρχει και ένα εκατομμύριο ευρώ από εμένα, ώστε να μοιραστεί σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο».

Στην ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε: «Είναι Μάρτιος και είναι λίγο περίεργο να ευχόμαστε Καλή Χρονιά, αλλά παρ’ όλα αυτά, Καλή Χρονιά. Αγάπη, ευημερία, τύχη, ευτυχία και υγεία σε όλους, στις οικογένειές σας και τους αγαπημένους σας. Προσωπικά επιτεύγματα, ελπίζω και ομαδικά επιτεύγματα επίσης.

«Θέμα χρόνου το τραπέζι στο Σούνιο να έχει και τα τρία κύπελλα»

Είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη και τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε "τα καλύτερα" σε όλα τα επίπεδα. Και είναι μόνο θέμα χρόνου ώστε στο τέλος της χρονιάς, εκείνο το τραπέζι που οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, στο Σούνιο, να έχει και τα τρία κύπελλα. Και εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί με το τέλος της σεζόν. Στις 22 Ιουνίου, στα γενέθλιά μου. Eίστε όλοι καλεσμένοι. Θα βάλουμε τεκίλα στο ένα, βότκα στο άλλο. Και τι θα βάλουμε στο τρίτο Κέντρικ (σ.σ. Ναν); ΟΚ, κονιάκ. Είσαι ο άνθρωπός μου.

Είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω τον Χουάντσο να χαμογελάει. Είναι Μάρτιος ακόμα. Θέλω να χαμογελάσω, γνωρίζω ότι είναι ακόμα Μάρτιος. Ξέρεις ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας σου, ε; Και το χαμόγελό σου πάντα προβλέπει πράγματα. Για άλλη μια φορά, Καλή Χρονιά και ό,τι καλύτερο από εσάς».

Μετά το πέρας της διαδικασίας με την ανάδειξη των τυχερών της εκδήλωσης,πήρε εκ νέου τον λόγο, αναφέροντας: «Φυσικά θέλουμε τα τρία κύπελλα, όχι για το τραπεζάκι. Τα θέλουμε για τα εκατομμύρια φιλάθλων σε όλη την Ελλάδα, που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν είναι από το budget, είναι από εμένα. Και στην πραγματικότητα δεν είναι από εμένα, είναι από τον Φρι».