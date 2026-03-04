EuroLeague: Οι αγώνες μακριά από το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι
Η κανονική περίοδος έχει μπει στην τελική ευθεία, και η Euroleague Basketball ενέκρινε εναλλακτικές έδρες για τις ισραηλινές ομάδες και την Dubai Basketball, εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
Πρακτικά, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (2/4) και τον Ολυμπιακό (9/4) στην Arena 8888 της Σόφιας. Όσον αφορά την Dubai Basketball, θα αγωνιστεί με τους Κυπελλούχους Ελλάδας στη Zetra Arena του Σαράγεβο.
Οι αγώνες της Dubai Basketball
- 12/3 vs Μπασκόνια
- 24/3 vs Παναθηναϊκός
- 3/4 vs Μονακό
- 10/4 vs Αναντολού Εφές
- 17/4 vs Βαλένθια
Οι αγώνες της Χάποελ Τελ Αβίβ
- vs Παρί (ΑΝΑΒΟΛΗ)
- 19/3 vs Βίρτους Μπολόνια
- 2/4 vs Παναθηναϊκός
- 7/4 vs Φενέρμπαχτσε
- 9/4 vs Ολυμπιακός
Οι αγώνες της Μακάμπι Τελ Αβίβ
- vs Μακάμπι (ΑΝΑΒΟΛΗ)
- 24/3 vs Φενέρμπαχτσε
- 26/3 vs Dubai Basketball
- 1/4 Μακάμπι-Αναντολού Εφές
- 16/4 vs Βίρτους Μπολόνια
