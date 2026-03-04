Ο Ρισόν Χολμς δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Εργκίν Άταμαν είδε τον Ματίας Λεσόρ να προπονείται για πρώτη φορά μαζί με τους συμπαίκτες του, ενώ εκτός προπόνησης έμεινε ο Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός ψηλός ταλαιπωρείται από ιγμορίτιδα και δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (4/3), ωστόσο δεν τίθεται ζήτημα μη συμμετοχής του στο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».

Εκτός προπόνησης έμεινε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, λόγω φλεγμονής στο δεξί πόδι.