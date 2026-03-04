Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με τον Χολμς πριν από το ντέρμπι στο ΣΕΦ
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Εργκίν Άταμαν είδε τον Ματίας Λεσόρ να προπονείται για πρώτη φορά μαζί με τους συμπαίκτες του, ενώ εκτός προπόνησης έμεινε ο Ρισόν Χολμς.
Ο Αμερικανός ψηλός ταλαιπωρείται από ιγμορίτιδα και δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (4/3), ωστόσο δεν τίθεται ζήτημα μη συμμετοχής του στο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».
Εκτός προπόνησης έμεινε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, λόγω φλεγμονής στο δεξί πόδι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.