Η μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ είναι γεγονός, καθώς ο Γάλλος σέντερ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση και τέθηκε στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν.

Ύστερα από 14 μήνες και τον σοβαρό τραυματισμό στο ματς με την Μπασκόνια στις 17 Δεκεμβρίου 2024 ο Ματίας Λεσόρ, είναι έτοιμος να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι δύσκολες ημέρες για τον Γάλλο σέντερ ανήκουν στο παρελθόν, καθώς μετά το ιατρικό «ΟΚ» που έλαβε για την κατάσταση του ξεκίνησε και πάλι τις ομαδικές προπονήσεις με την ομάδα του.

Ο Έργκιν Άταμαν είδε τον Γάλλο να προπονείται την Τετάρτη (4/3) και να μπαίνει στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επιστροφή του στην ενεργό δράση, γεγονός που προκαλεί εύλογα μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Ο Ματίας Λεσόρ άλλωστε είχε επιστρέψει στο περσινό Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, αλλά στη συνέχεια χρειάστηκε να μείνει πάλι εκτός, καθώς φάνηκε πως δεν ήταν απόλυτα έτοιμος.

Όλο αυτό το διάστημα ο Γάλλος σέντερ έκανε υπομονή δούλεψε σκληρά και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή βοηθώντας την ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους της.

Ασφαλώς και η επιστροφή του σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR προσδίδει μεγάλο ενθουσιασμό και ταυτόχρονα ανεβάζει την ποιότητα της γραμμής των ψηλών, καθώς επανέρχεται στη δράση ο πιο επιδραστικός και κυριαρχικός σέντερ της Euroleague μέχρι τον τραυματισμό του.