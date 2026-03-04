Η EuroLeague μέσω βίντεο στο κανάλι της στο YouTube δημοσίευσε τον δρόμο της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ, καθώς και στιγμές από την καθημερινότητά του που έχουν να κάνουν με την αποθεραπεία του.

Ένα ντοκιμαντέρ που δημοσίευσε η EuroLeague σε συνεργασία με τον Σέιν Λάρκιν, δείχνουν τον δρόμο της επιστροφής, από τους τραυματισμούς του Λάρκιν, αλλά και του Ματίας Λεσόρ.

Συγκεκριμένα μέσω του «Surviving EuroLeague» η διοργάνωση, κατέγραψε στιγμές από την καθημερινότητα του σέντερ του Παναθηναϊκού που τον δείχνει να «παλεύει» στο γυμναστήριο, προκειμένου να επανέλθει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν και πριν τραυματιστεί.

Επιπλέον πλάνα δείχνουν και την ατομική προπόνηση του Γάλλου ψηλού, υπό της οδηγίες του Βασίλη Σίμτσακ και στιγμές από τη φυσιοθεραπεία του.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται και ο παίκτης του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του.

Νιλικίνα για Λεσόρ: «Νομίζω επίσης αυτό είναι που τον έφερε σε αυτή τη θέση, παίζοντας από το Eurocup μέχρι τώρα που είναι ένας από τους κορυφαίος σέντερ στην EuroLeague. Και είναι η εργατικότητά του που τον έφερε εδώ, είμαι σίγουρος για αυτό. Δούλεψε πολύ το παιχνίδι του. Δούλεψα μερικές φορές μαζί του και είναι τόσο κουλ να έχει έναν τέτοιο τύπο που είναι τόσο συγκεντρωμένος όταν πρόκειται να δουλέψεις το παιχνίδι σου και την τέχνη σου».

Για την επιστροφή του Λεσόρ αναφέρει: «Φίλε ανυπομονώ, έρχονται κι άλλα».

Ο Τι Τζέι Σορτς για τον Λεσόρ: «Όταν βλέπεις έναν τύπο σαν τον Ματίας και βλέπεις τη διαδρομή του και την αποφασιστικότητα που είχε για να φτάσει σε αυτό το σημείο, για να αναγνωριστεί ως ένας από, αν όχι ο καλύτερος ψηλός στη λίγκα… θέλω να πω όλα έχουν να κάνουν με την επιμονή του και την νοοτροπία του να μην τα παρατάει ποτέ»

Στο δεύτερο σκέλος του ντοκιμαντέρ η EuroLeague μεταφέρει στον κόσμο το πώς έζησε το ντέρμπι του Ιανουαρίου κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά φαίνεται η αποθέωση από τον κόσμο του «τριφυλλιού» προς τον ίδιο, οι οδηγίες του Λεσόρ προς τους συμπαίκτες του και τα περαστικά από τους αντιπάλους του για την ταχεία ανάρρωσή του.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο όταν ο Σάσα Βεζένκοβ του είπε στο αυτί: «Πώς είσαι ψηλέ, καλή χρονιά, σε περιμένουμε», ενώ ο φακός έχει πιάσει και ένα στιγμιότυπο που ο Λεσόρ Jr. λέει στον μπαμπά του ότι ο φόργουορντ σουτάρει σαν τον Νοβίτσκι, έπειτα από ένα καλάθι του.

Δείτε το βίντεο της EuroLeague: