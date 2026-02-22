Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Ματίας Λεσόρ έκλεψαν την παράσταση στους εορτασμούς του Παναθηναϊκού με τον Ισπανό φόργουορντ να ζητάει από τον σέντερ να επιστρέψει!

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.

Όπως είναι λογικό, οι «πράσινοι» γιόρτασαν με την ψυχή τους την κατάκτηση. Εκείνοι που το…έζησαν με την ψυχή τους ήταν ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι δυο τους τραγουδούσαν πιασμένοι αγκαλιά.

Μάλιστα ένα highlight που έπιασε η κάμερα του Gazzetta ήταν όταν ο Ισπανός φόργουορντ τραγουδούσε στον συμπαίκτη του ζητώντας του να επιστρέψει στα παρκέ στον ρυθμό του τραγουδιού «Μέχρι Τέλους». «Ματίας σε χρειαζόμαστε για να πάρουμε τη Euroleague», του έλεγε χαρακτηριστικά.