Παναθηναϊκός: Το Gazzetta συνέλαβε το καλύτερο τετ-α-τετ Χουάντσο με Λεσόρ
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.
Όπως είναι λογικό, οι «πράσινοι» γιόρτασαν με την ψυχή τους την κατάκτηση. Εκείνοι που το…έζησαν με την ψυχή τους ήταν ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι δυο τους τραγουδούσαν πιασμένοι αγκαλιά.
Μάλιστα ένα highlight που έπιασε η κάμερα του Gazzetta ήταν όταν ο Ισπανός φόργουορντ τραγουδούσε στον συμπαίκτη του ζητώντας του να επιστρέψει στα παρκέ στον ρυθμό του τραγουδιού «Μέχρι Τέλους». «Ματίας σε χρειαζόμαστε για να πάρουμε τη Euroleague», του έλεγε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.