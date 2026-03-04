Έλαβε τέλος η περιπέτεια του Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι, καθώς βρέθηκε ο αδελφός του που είχε χαθεί από τις 27 Φεβρουαρίου.

Το... θρίλερ με την εξαφάνιση του αδελφού του Τζέιλεν Χορντ έλαβε τέλος, αφού βρέθηκε και είναι ασφαλής.

Συγκεκριμένα ο παίκτης της Μακάμπι είχε κάνει ανάρτηση πως αγνοείται ο αδελφός του ο Ελάιτζα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παρακαλώ κοινοποιήστε. Ο αδελφός μου, Ελάιτζα Χορντ, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, από το αεροδρόμιο Ο’ Χέαρ στο Σικάγο»

Ο Ελάιτζα Χορντ ήταν προγραμματισμένο να πετάξει από το Σικάγο για τη Γαλλία, ωστόσο δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση του, με αρκετούς παίκτες της EuroLeague αλλά και του NBA να δημοσιοποιούν την εξαφάνισή του, όπως ο Ματίας Λεσόρ, ο Κέντρικ Ναν, ο Νίκολα Μπατούμ, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και αρκετοί ακόμα.

Μέσω ανάρτηση από την Αννάια Χορντ στο x, τα ξημερώματα της Τετάρτης (04/03) ενημέρωσε πως ο Ελάιτζα βρέθηκε και έλαβε τέλος η περιπέτειά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ελάιτζα έχει βρεθεί και είναι ασφαλής. Είμαστε απίστευτα ανακουφισμένοι. Ευχαριστώ όλους όσους μοιράστηκαν, επικοινώνησαν και μας υποστήριξαν. Η καλοσύνη και η αλληλεγγύη σας μας κουβάλησαν.

Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ειδική Μονάδα του Σικάγο PD και στο Γαλλικό Προξενείο στο Σικάγο για τη βοήθειά τους».