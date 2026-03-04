Τζέιλεν Χορντ: Βρέθηκε ο αδελφός του και έδωσε τέλος στην αγωνία
Το... θρίλερ με την εξαφάνιση του αδελφού του Τζέιλεν Χορντ έλαβε τέλος, αφού βρέθηκε και είναι ασφαλής.
Συγκεκριμένα ο παίκτης της Μακάμπι είχε κάνει ανάρτηση πως αγνοείται ο αδελφός του ο Ελάιτζα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παρακαλώ κοινοποιήστε. Ο αδελφός μου, Ελάιτζα Χορντ, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, από το αεροδρόμιο Ο’ Χέαρ στο Σικάγο»
Ο Ελάιτζα Χορντ ήταν προγραμματισμένο να πετάξει από το Σικάγο για τη Γαλλία, ωστόσο δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση του, με αρκετούς παίκτες της EuroLeague αλλά και του NBA να δημοσιοποιούν την εξαφάνισή του, όπως ο Ματίας Λεσόρ, ο Κέντρικ Ναν, ο Νίκολα Μπατούμ, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και αρκετοί ακόμα.
Μέσω ανάρτηση από την Αννάια Χορντ στο x, τα ξημερώματα της Τετάρτης (04/03) ενημέρωσε πως ο Ελάιτζα βρέθηκε και έλαβε τέλος η περιπέτειά του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Ελάιτζα έχει βρεθεί και είναι ασφαλής. Είμαστε απίστευτα ανακουφισμένοι. Ευχαριστώ όλους όσους μοιράστηκαν, επικοινώνησαν και μας υποστήριξαν. Η καλοσύνη και η αλληλεγγύη σας μας κουβάλησαν.
Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ειδική Μονάδα του Σικάγο PD και στο Γαλλικό Προξενείο στο Σικάγο για τη βοήθειά τους».
Elijah has been found and he is safe. We are incredibly relieved. Thank you to everyone who shared, reached out, and supported us. Your kindness and solidarity carried us through.— Anaia Hoard (@NaiaHoard) March 4, 2026
Deep gratitude to the Chicago PD Special Unit and the French Consulate in Chicago for their help. ❤️ pic.twitter.com/4Bl2FmeANY
