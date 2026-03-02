Σε αγωνία βρίσκεται η οικογένεια του Τζέιλεν Χορντ καθώς αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου ο αδερφός του, Ελάιτζα Χορντ.

Σε απόγνωση βρίσκεται ο Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και η οικογένειά του τα τελευταία 24ωρα και δη από την περασμένη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε σχετική ανάρτηση στο Instagram, αγνοείται ο αδερφός του, Ελάιτζα Χορντ παραθέτοντας και σχετικό ρεπορτάζ από τις ειδήσεις.

«Παρακαλώ κοινοποιήστε. Ο αδελφός μου, Ελάιτζα Χορντ, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, από το αεροδρόμιο Ο’ Χέαρ στο Σικάγο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αδελφός του επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό για τη Γαλλία ωστόσο εξαφανίστηκε και δεν επιβιβάστηκε ποτέ στη πτήση του. Μάλιστα και ο Ματίας Λεσόρ στάθηκε στο πλευρό του συμπατριώτη του, ζητώντας από τον κόσμο να κοινοποιήσει το ρεπορτάζ προκειμένου να βρεθεί ο αδερφό του μπασκετμπολίστα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Τζέιλεν Χορντ γεννήθηκε στη Γαλλία από Αμερικανό πατέρα και Γαλλίδα μητέρα. Αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας και στη συνέχεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξει στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Η αστυνομία του Σικάγο αναζητά τον 23χρονο Ελάιτζα, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά μαζί με τον πατέρα του, έπειτα από 10 ημέρες παραμονής στην πόλη.

Ο πατέρας τους, Αντουάν Χορντ, δήλωσε: «Πήγε για να κάνει την εγγραφή του στην πτήση, όμως οι αποσκευές του δεν φορτώθηκαν στο αεροπλάνο. Δεν έκανε check-in. Δεν τον έχουμε δει από την περασμένη Παρασκευή. Η ψυχολογική του κατάσταση άλλαξε τις τελευταίες δύο ημέρες. Δεν ήθελε να γυρίσει στο σπίτι».

To story του Τζέιλεν Χόαρντ

και η έκκληση του Λεσόρ