Ο Αθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βιλνέβ απόψε (04/03, 21:00) στη Γαλλία, με στόχο να βρεθεί ύστερα από 16 χρόνια στον τελικό του Eurocup Women.

Το ραντεβού του Αθηναϊκού με την ιστορία είναι τώρα! Το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Βιλνέβ (21:00), στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι, προκειμένου να βρεθεί στον τελικό του Eurocup Women, ύστερα από 16 χρόνια.

Η ομάδα από τον Βύρωνα καλείται να υπερασπιστεί τη διαφορά των 13 πόντων που είχε επικρατήσει την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδό της (69-56) και να επιστρέψει στον τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν το καταφέρει θα γυρίσουν μνήμες του 2010, όταν ο Αθηναϊκός είχε σηκώσει το Eurocup.

Η Άννα Τάντιτς ήταν η πολυτιμότερη του πρώτου αγώνα, καθώς είχε το απόλυτο πλεονέκτημα κάτω από τη ρακέτα της Βιλνέβ και μπόρεσε να σκοράρει 13 πόντους και να μαζέψει 8 ριμπάουντ. Ο Αθηναϊκός αν εκμεταλλευτεί την Σέρβα θα έχει το πάνω «χέρι» στην αναμέτρηση, ενώ περιμένει εξίσου πολλά από την Πρινς η οποία είναι πρώτη σκόρερ, αλλά και πρώτη ριμπάουντερ με 15.9 πόντους και 8.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Φυσικά η Πρινς είναι πρώτη και στο efficiency με 18.

Για να βρεθεί στα ημιτελικά η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έχει καταφέρει να αποκλείσει για αρχή την Γιάιρις, έπειτα την Σοπρόν και στη συνέχεια την Αβενίντα. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι το Μονπελιέ - Μερσίν.

Όπως και να' χει ο Αθηναϊκός έχει φέρει το μπάσκετ γυναικών ξανά στο προσκήνιο και η πορεία του είναι άξια συγχαρητηρίων.

Το τζάμπολ της ιστορικής αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά από κανάλι της FIBA στο YouTube.