Σε αναβολή οδηγήθηκε η Euroleague στην αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της Μακάμπι με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την απόφαση να αναβάλλει την αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 30η αγωνιστική πήρε η Euroleague. Η συνάντηση των δυο ισραηλινών ομάδων ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη (5/3, 21:05), όμως τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή αναμένεται να οδηγήσουν σε αλλαγές στο καλεντάρι της διοργάνωσης, καθώς δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο το μπάσκετ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ αναφέρει:

«Αγαπητοί Οπαδοί και Υποστηρικτές,

Αυτή τη στιγμή, λάβαμε επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα ότι το ντέρμπι που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη Πέμπτη έχει αναβληθεί λόγω των γεγονότων που εκτυλίσσονται στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς την Αθήνα και, υπό το φως της ανακοίνωσης της Ευρωλίγκας, θα συνεχίσει από εκεί προς τη Σόφια, όπου θα αποκατασταθεί ένα πλήρες λειτουργικό πλαίσιο για να παρέχει στην ομάδα την απαραίτητη υποστήριξη και τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της.

Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν εξελίξεις.

Να προσέχετε τον εαυτό σας».

