Θα διεξαχθεί ή δεν θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ της Μακάμπι και της Χάποελ την ερχόμενη Πέμπτη (5/3, 21:05); Προς το παρόν η μία ομάδα πετάει το μπαλάκι στην άλλη αναφορικά με το αίτημα αναβολής!

Πραγματικό «ροντέο» έχει δημιουργηθεί ενόψει του μεγάλου ντέρμπι στο Ισραήλ μεταξύ της Μακάμπι και της Χάποελ μετά τα τελευταία γεγονότα στην Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το «Sport 5» υπάρχει μεγάλη μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα και αυτό λόγω των γραφειοκρατικών δυσκολιών που προέκυψαν εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν. Στο εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρεται ότι έχει γίνει αίτημα για αναβολή του αγώνα ωστόσο παραμένει άγνωστο ποια από τις δύο ομάδες το έχει υποβάλλει. Προς το παρόν, και βάσει των όσων προκύπτουν από το δημοσίευμα, η μία ομάδα πετάει το μπαλάκι στην άλλη.

Συγκεκριμένα, στην Μακάμπι αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν την Πέμπτη (5/3, 21:05) παρά το γεγονός ότι οι ξένοι παίκτες βρίσκονται στο Ντουμπάι. Εξηγούν ότι το ζήτημα οδεύει προς επίλυση και ότι άπαντες θα είναι διαθέσιμοι. Επιπλέον φέρεται να τονίζουν ότι δεν υπέβαλαν οι ίδιοι αίτημα στη EuroLeague, αλλά δέχθηκαν αίτημα αναβολής από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και απάντησαν: «Κάντε τους απαραίτητους ελέγχους, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο σε καμία απόφαση».

Στον αντίποδα η Χάποελ Τελ Αβίβ υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο! Δηλαδή ότι η Μακάμπι ήταν εκείνη που κατέθεσε το αίτημα αναβολής εξηγώντας ότι είναι αυτό που στο τέλος της ημέρας πρέπει να γίνει. Όσο για τους παίκτες; Βρίσκονται στο Εϊλάτ και από εκεί αναμένεται να μεταβούν στην Ιορδανία και από εκεί στην Αθήνα πριν βρεθούν σε Σόφια ή Βελιγράδι.

Από τη πλευρά της η Euroleague θα πραγματοποιήσει την Τρίτη (3/3) έκτακτη συνεδρίαση της EuroLeague, κατά την οποία θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, και το μέλλον του αγώνα, οπότε και θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εάν και εφόσον αναβληθεί, πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής φέρεται να είναι η 9η Μαρτίου στο Βελιγράδι.