Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ MVP Φεβρουαρίου στην Euroleague

Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Φεβρουάριο στην Euroleague οδηγώντας την ομάδα του σε τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Την ώρα που η αγωνία έχει φτάσει στο κατακόρυφο για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι, ο Αμερικανός πλέι μέικερ έκανε... «όργια» τον Φεβρουάριο στα ματς της Euroleague με αποτέλεσμα να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης του μήνα.

Συγκεκριμένα οδήγησε την Ντουμπάι BC σε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς (4-0) έχοντας κατά μέσο όρο 14 πόντους, 5.5 ασίστ και 18.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Μέτρησε 20/31 εντός παιδιάς στο σύνολο, έχοντας ως καλύτερο βράδυ την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό όπου είχε 18 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

«Σημαίνει πολλά αυτό το βραβείο για εμένα. Είμαι ευγνώμων στους συμπαίκτες μου και στο προπονητικό τιμ που με έφεραν σε αυτό το σημείο. Βρίσκονται δίπλα μου και με βοηθούν να δείξω το τι μπορώ να κάνω μέσα στο γήπεδο» ανέφερε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.