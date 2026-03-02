Ο Λόνι Γουόκερ έχει «ξεμείνει» στο Ντουμπάι και μέσα από τα social media έστειλε το δικό του μήνυμα για την κατάσταση που επικρατεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και αρκετό κόσμο του μπάσκετ καθώς πολλοί είναι εκείνοι που έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι, ανάμεσά τους και ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Όπως επίσης και ο Λόνι Γουόκερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας (2/3) έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από σχετικό video που ανέβασε στα stories του στο Instagram.

Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι 10:30 στο Ντουμπάι, η τρίτη-τέταρτη μέρα. Είναι τρελό, αλήθεια. Και δεν τα έχω δει όλα ακόμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ούτε σε όλες τις ιστορίες που έχω δει ή αντιμετωπίσει αλλά είμαι καλά σε γενικές γραμμές. Εκτιμώ όλους όσοι επικοινωνούν μαζί μου και βεβαιώνονται ότι είμαι εντάξει. Να ξέρετε ότι είμαι καλά, όπως πάντα. Ο λόγος που παραμένω έτσι είναι γιατί Εκείνος εκεί πάνω πάντα με φροντίζει».

Και συνέχισε: «Προσεύχομαι και του μιλάω και εκείνος μου απαντά και φροντίζει να είμαι προστατευμένος στα καλά, στα κακά και στα άσχημα. Συνεχίστε να προσεύχεστε, να επικοινωνείτε και να αγαπάτε τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Είμαι καλά και θα συνεχίσω να είμαι».