Η Φενέρ ανακοίνωσε πως, πέραν του Γιασικεβίτσιους, άλλα τρία μέλη της ομάδας είναι κολλημένα στο Ντουμπάι.

Συγκεκριμένα ο Αρμάντο Μπάκοτ και ο φυσιοθεραπευτής, Χάϊμε Καπέλα Μπούζα είναι στο Ντουμπάι επίσης, ενώ στο Άμπου Ντάμπι βρισκόταν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ουγκούρ Οζάν, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Next Gen.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο προπονητής μας, Sarunas Jasikevicius, ο παίκτης μας Armando Bacot, ο φυσιοθεραπευτής μας Jaime Capella Bouza, με αφορμή τη διακοπή των εθνικών και διεθνών διοργανώσεων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, ταξίδεψαν στο Ντουμπάι για ξεκούραση, ενώ ο αθλητικός διευθυντής μας Uğur Ozan Sulak μετέβη στο Αμπού Ντάμπι για να παρακολουθήσει το adidas NextGen Tournament.

Κατά το χρονικό διάστημα που τα τέσσερα μέλη της οικογένειάς μας βρίσκονταν στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι, σημειώθηκαν εκρήξεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι πτήσεις στα αεροδρόμια να ανασταλούν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Η επικοινωνία με την αποστολή μας, η οποία βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή, συνεχίζεται αδιάλειπτα και όλες οι ενέργειες για την επιστροφή τους στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τις τοπικές υπηρεσίες.

Με σεβασμό προς το κοινό.