Ο Head of international scouting της Ντουμπάι BC, Τάσος Δελημπαλταδάκης, μίλησε στο Gazzetta για τα όσα ζει αυτές τις ημέρες στο Ντουμπάι.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Τάσος Δελημπαλταδάκης συνεργάζεται με την Ντουμπάι BC, έχοντας αναλάβει Head of international scouting, με τον γνωστό πρώην ατζέντη και νυν Μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ να ζει στην πόλη των ΗΑΕ, βιώνοντας τις ομορφιές της, αλλά και τα δύσκολα των τελευταίων 24ώρων.

Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης μίλησε στο Gazzetta για το πώς έζησε της τελευταίες ημέρες στο Ντουμπάι, αλλά και για το τι συμβαίνει στην πόλη και στους Έλληνες που βρίσκονται τώρα εκεί!

«Γενικά στο Ντουμπάι, έτσι όπως ζω την κατάσταση από τον Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Ντουμπάι BC, ένιωθα και νιώθω πως είναι η πιο ασφαλής πόλη του κόσμου. Έτυχε να ξεχάσω ένα πορτοφόλι έξω και την άλλη ημέρα το βρήκα ακριβώς εκεί όπου το είχα αφήσει. Τώρα αυτή η κατάσταση και για αυτούς ήταν πρωτόγνωρη κι τους ήρθε κάπως ξαφνικά. Ειδικά τα χτυπήματα που έγιναν Σάββατο απόγευμα σε κάποια σημεία», είπε αρχικά ο υπεύθυνος των ακαδημιών της Ντουμπάι BC και συρνέχισε:

«Εδώ το 112 που υπάρχει χτύπησε 8:35 το βράδυ και ειδοποιούσε να μείνουμε μέσα ή να πάμε σε κάποιο καταφύγιο, όπου με το καταφύγιο εννοούν το γκαράζ. Εκεί στο γκαράζ μείναμε μέχρι τις 3 το πρωί και οι περισσότεροι, από την στιγμή που μέχρι τότε δεν έγινε τίποτα, επέστρεψαν στα δωμάτια. Έκτοτε υπάρχει ησυχία. Υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά όχι όσο έχει τις Κυριακές».

Όσον αφορά το τι γίνεται με τους Έλληνες που βρίσκονται στο Ντουμπάι, ο Τάσος Δελημπαλταδάκης δήλωσε:

«Ο κάθε Έλληνας που είναι εδώ έχουν συμπληρώσει μια φόρμα που έχει δώσει η Πρασβεία. Όσοι έχουν έρθει και θέλουν να φύγουν, γιατί υπάρχουν κι εκείνοι που εργάζονται εδώ και θέλουν να μείνουν, έχουν συμπληρώσει την φόρμα και περιμένουν.

Αναφορικά με την Ντουμπάι BC, περιμένουν τις εξελίξεις για να δούνε εάν θα πετάξουν για Βελιγράδι και Μακάμπι, αλλά τώρα θα αλλάξει το πρόγραμμα».

Τέλος, ο Τάσος Δελημπαλταδάκης μίλησε και για το μέλλον τουρνουά Next Gen που είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στο Άμπου Ντάμπι: «Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί ή όχι το Next Gen στο Ντουμπάι, αν θα συνεχιστεί και πότε θα συνεχιστεί ή εάν βγει με άλλον τρόπο ο νικητής».

