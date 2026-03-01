Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προστίθεται στους ανθρώπους του μπάσκετ που πήγαν στο Ντουμπάι και δεν μπορούν να αποχωρήσουν από αυτό.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, με τον κόουτς της Φενέρ να μην έχει τρόπο να αποχωρήσει από την πόλη των ΗΑΕ.

Ο κόουτς της Φενέρ είχε πάει για ολιγοήμερες διακοπές στο Ντουμπάι, όμως οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή διέκοψαν τις διεθνείς πτήσεις, με αποτέλεσμα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μείνει στην πόλη, χωρίς να έχει τρόπο να γυρίσει στην παρούσα φάση.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος του μπάσκετ που έχει κολλήσει στο Ντουμπάι, καθώς το ίδιο συμβαίνει και με τους Οσετκόφσκι και Μίλτον από την Παρτίζαν, τους ξένους παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και τους Εφήβους του Άρη, οι οποίοι δεν έχουν τρόπο να αποχωρήσουν από την πόλη των ΗΑΕ.

