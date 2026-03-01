Η Χάποελ Τελ Αβίβ μέσω ανακοίνωσης ενημέρωσε πως θα μεταβεί στην Αθήνα μέσω της Τάμπα και θα παραμείνει στη χώρα μας, μέχρι να υπάρχουν εξελίξεις.

Μετά τα δημοσιεύματα όπου ανέφεραν για τη μετακίνηση της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Ευρώπη, η ομάδα μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ενημέρωσε πως καταφτάνει στην Ελλάδα μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.

Συγκεκριμένα ο ισραηλινός σύλλογος δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που θα παραμένουν στη χώρα μας, ενώ επίσης πρόσθεσαν πως θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Χάποελ:

«Αγαπητοί θαυμαστές και υποστηρικτές,

Χθες, η διοίκηση της Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή του παιχνιδιού με τη Παρί, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ την ερχόμενη Τρίτη. Παρακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις εξελίξεις και θα ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο τους προς την Ελάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα στην Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι περαιτέρω εξελίξεις.

Σας ζητάμε να τηρήσετε τις κατευθυντήριες γραμμές της Διοίκησης του Μετώπου του Εσωτερικού Μετώπου και να κρατηθείτε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Έλα Χάποελ!»