Χάποελ Τελ Αβίβ: Έρχεται Αθήνα μέχρι νεωτέρας, η ανακοίνωση των Ισραηλινών!
Μετά τα δημοσιεύματα όπου ανέφεραν για τη μετακίνηση της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Ευρώπη, η ομάδα μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ενημέρωσε πως καταφτάνει στην Ελλάδα μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.
Συγκεκριμένα ο ισραηλινός σύλλογος δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που θα παραμένουν στη χώρα μας, ενώ επίσης πρόσθεσαν πως θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η Χάποελ:
«Αγαπητοί θαυμαστές και υποστηρικτές,
Χθες, η διοίκηση της Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή του παιχνιδιού με τη Παρί, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ την ερχόμενη Τρίτη. Παρακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις εξελίξεις και θα ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.
Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο τους προς την Ελάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα στην Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι περαιτέρω εξελίξεις.
Σας ζητάμε να τηρήσετε τις κατευθυντήριες γραμμές της Διοίκησης του Μετώπου του Εσωτερικού Μετώπου και να κρατηθείτε ασφαλείς.
Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.
Έλα Χάποελ!»
אוהדות ואוהדים יקרים,— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) March 1, 2026
אתמול הודיעה הנהלת היורוליג על דחיית המשחק נגד פריז, שהיה אמור להתקיים בתל אביב ביום שלישי הקרוב. אנו עוקבים אחר ההנחיות וההתפתחויות ונעדכן בהקדם האפשרי.
הקבוצה והצוות המקצועי עושים את דרכם כעת לאילת, ומחר ימריאו דרך טאבה לאתונה, שם ישהו עד להתפתחות אחרת.… pic.twitter.com/z4zKX9S7BZ
