Μακάμπι Ρισόν - Χάποελ Τελ Αβίβ 69-95: Απάντησε η Χάποελ με Μίτσιτς
Παρά την έκπληξη του Game 1 η Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε την απάντησή της στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των Playoffs του πρωταθλήματος του Ισραήλ επικρατώντας με 69-95 εκτός έδρας της Μακάμπι Ρισόν.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε εξ αρχής τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του πρώτου, ενώ παράλληλα έχτισε διψήφιο προβάδισμα από νωρίς. Με τον Βασίλιε Μίτσιτς να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα η Χάποελ κατάφερε να φτάσει και στο +29 δείχνοντας την υπεροχή της.
Ο Τζόναθαν Μότλεϊ ξεχώρισε με 20 πόντους και 1 ασίστ μαζί με τον Μίτσιτς των 18 πόντων και 6 ασίστ. Για τη Μακάμπι Ρισόν, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αμίν Στίβενς με 19 πόντους και μία ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 13-19, 31-42, 46-70, 69-95
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