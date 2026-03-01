Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα μεταφέρει τους παίκες της ομάδας εκτός του Ισραήλ, προκειμένου να είναι ασφαλείς, μετά τις απειλές για νέες επιθέσεις του Ιράν.

Η κατάσταση στις τάξεις των ισραηλινών ομάδων παραμένει σε «συναγερμό», με τη Χάπεολ Τελ Αβίβ να κάνει τα πάντα, προκειμένου να προστατέψει τους παίκτες της.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Sport 5» η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα ταξιδέψει αύριο (02/03) στο Ελάτ, έπειτα στην Ιορδανία και από εκεί θα πετάξει είτε για Βελιγράδι, είτε για την Σόφια. Αυτό θα εξαρτηθεί με την απόφαση της EuroLeague με το πού θα γίνει το ντέρμπι με τη Μακάμπι για την 30η αγωνιστική.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η μετακίνηση ήταν να γίνει από χθες (28/02), όμως οι ξένοι παίκτες αρνήθηκαν λόγω φόβου για επίθεση από το Ιράν.

Θυμίζουμε πως και το προγραμματισμένο παιχνίδι της Χάποελ με την Παρί, αναβλήθηκε για 2η φορά.