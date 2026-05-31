Χάποελ - Μακάμπι Ρισόν 74-82: Break στο Game 1
Η Χάποελ Τελ Αβίβ έφαγε «χαστούκι» στον πρώτο προημιτελικό του πρωταθλήματος, καθώς η Μακάμπι Ρισόν έκανε το break με 74-82 και προηγείται 0-1 στη σειρά.
Η Μακάμπι Ρισόν έκανε εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, παίρνοντας τα ηνία, τα οποία και τα κράτησε μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο μεγάλο «διπλό».
Για την Χάποελ ο Μαντάρ είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Μότλεϊ να προσθέτει 12, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ακόμη, ο Μίσιτς μέτρησε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
O Στίβενς μέτρησε 27 πόντους και 10 ριμπάουντ για την Μακάμπι Ρισόν, ενώ ο ΝτεΒόεΓκραντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 8 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 22-15, 45-43, 55-67, 74-82
