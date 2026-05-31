Η Χάποελ Τελ Αβίβ γνώρισε την ήττα - σοκ στην έδρα της, καθώς η Μακάμπι Ρισόν έκανε το break (74-82) στον πρώτο προημιτελικό του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Η Μακάμπι Ρισόν έκανε εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, παίρνοντας τα ηνία, τα οποία και τα κράτησε μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο μεγάλο «διπλό».

Για την Χάποελ ο Μαντάρ είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Μότλεϊ να προσθέτει 12, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ακόμη, ο Μίσιτς μέτρησε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

O Στίβενς μέτρησε 27 πόντους και 10 ριμπάουντ για την Μακάμπι Ρισόν, ενώ ο ΝτεΒόεΓκραντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 45-43, 55-67, 74-82