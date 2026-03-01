Στο Άμπου Ντάμπι παραμένει η αποστολή της U18 του Άρη καθώς ακυρώθηκε η προγραμματισμένη πτήση επιστροφής της στην Ελλάδα αφού είναι κλειστός ο εναέριος χώρος.

Εγκλωβισμένα στο Lobby του ξενοδοχείου είναι τα μέλη της αποστολής της ελληνικής ομάδας από το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2) όταν αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του τουρνουά της Euroleague. Η επίθεση σε στρατιωτική βάση – σε απόσταση 20χλμ. από το γήπεδο όπου διεξαγόταν το παιχνίδι με τη Μονακό – καθώς επίσης και οι διαδοχικές αναχαιτήσεις πυραύλων, προφανέστατα έθεσε ζήτημα ασφάλειας και οδήγησε τη διοργανώτρια αρχή στην οριστική διακοπή του τουρνουά.

Για την ακρίβεια, η πρώτη διακοπή του αγώνα έγινε στη διάρκεια της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης μεταξύ Άρη και Μονακό. Αρχικά, οι αποστολές των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στον υπόγειο χώρο του γηπέδου για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η συνέχιση της αναμέτρησης αλλά στο ημίχρονο αυτό διακόπηκε οριστικά καθώς στο ίδιο διάστημα υπήρξαν διαδοχικές αναχαιτήσεις πυραύλων και τέθηκε ζήτημα ασφάλειας. Δίχως να χαθεί χρόνος, η αποστολή της ελληνικής ομάδας επέστρεψε στο ξενοδοχείο κι εκεί βρίσκεται από χθες (28/2) το μεσημέρι. Εκεί έχουν καταλύσει οι αποστολές όλων των ομάδων και περιμένουν νεότερη ενημέρωση καθώς βρίσκονται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές καθώς επίσης και με τις αντίστοιχες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Βρίσκονται επίσης σε επικοινωνία με την Euroleague η οποία έχει αναλάβει όλα τα έξοδα της περαιτέρω διαμονής των αποστολών και παράλληλα επίσης βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την ναύλωση πτήσης τσάρτερ για την άμεση αποχώρηση αυτών από το Άμπου Ντάμπι.

Βάσει αρχικού προγραμματισμού, η αποστολή της ελληνικής ομάδας πρόκειται να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα στις 2 τα ξημερώματα (σ. σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ωστόσο, αυτή η πτήση ήδη ακυρώθηκε καθώς παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος. Μέχρι στιγμής μάλιστα δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα επιστρέψει η αποστολή του Άρη καθώς θα εξαρτηθεί από το πότε θα ανοίξει ο εναέριος χώρος.

Η εκτίμηση που επικρατεί στην παρούσα στιγμή είναι ότι ο εναέριος χώρος θα παραμείνει και αύριο κλειστός.