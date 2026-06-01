Ζήσης: «Ζούμε μεγάλη αλλαγή στον Άρη, να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Μεγάλες προσδοκίες δημιουργεί το πλάνο που υπάρχει στον Άρη για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας Νίκο Ζήση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ3 για όσα έρχονται στους «κίτρινους», αλλά και για την πρόοδο του μπάσκετ στην συμπρωτεύουσα.

«Ζούμε μια αλλαγή στον Άρη, είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι ανταγωνιστικές. Θα είναι καλό να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία» δήλωσε αρχικά ο Νίκος Ζήσης, δείχνοντας τη σαφή πρόθεση που υπάρχει για να είναι ο Άρης ανταγωνιστικός απέναντι στους «αιώνιους» σε μια συγκυρία που φαντάζει ιδανική τη δεδομένη στιγμή.

Μάλιστα, τόνισε την αξία που έχει για το μπάσκετ το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να πρωταγωνιστήσει ξανά με την επένδυση που πραγματοποιεί και ο ΠΑΟΚ.

Ακόμη, ο τζένεραλ μάνατζερ των «κιτρίνων» αναφέρθηκε και στην επιτυχία της Εθνικής ομάδας, η οποία επέστρεψε στα μετάλλια, σηματοδοτώντας μια περίοδο ανάπτυξης και προόδου του ελληνικού μπάσκετ.

«Η Εθνική ομάδα κατέκτησε ξανά μετάλλιο. Είναι μια νέα χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ και όλοι θα πρέπει να το διαφυλάξουμε» υπογράμμισε ο Νίκος Ζήσης.