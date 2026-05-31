Άρης και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2+1 χρόνων!

Κάτι που δεν έγινε το περασμένο καλοκαίρι, είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί τώρα καθώς Άρης και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχαν εξετάσει την προοπτική συνεργασίας τους και πριν από έναν χρόνο. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» ήδη προχώρησαν σε επαφές με τον ατζέντη του διεθνή φόργουορντ και αφού ακούμπησαν στο τραπέζι πρόταση για κλειστό διετές συμβόλαιο (με option ανανέωσης αυτού γι’ ακόμη έναν χρόνο), ήδη έχουν αποσπάσει τη θετική άποψη του αθλητή. Αναμφίβολα πρόκειται για σημαντική κίνηση συνυπολογίζοντας επίσης και την αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας της γραμμής των Ελλήνων παικτών.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έκανε καλή σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ και μάλιστα το καλύτερο φετινό παιχνίδι του ήταν απέναντι στον Άρη – στο Nick Galis Hall – στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης των Playoff όπου σημείωσε 30 πόντους. Συνολικά στη σεζόν και σε σύνολο 41 αγώνων είχε 7 πόντους και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 38% στα σουτ από μακρινή απόσταση και 42.5% στα αντίστοιχα εντός παιδιάς. Είχαν προηγηθεί οι συνεργασίες του με Τουρκ Τέλεκομ, Σάσαρι, Βενέτσια, Σκαβολίνι, Μπολόνια, Ολυμπιακός, Λαύριο, ΠΑΟΚ καθώς αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού.

