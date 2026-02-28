Οριστική ματαίωση στο τουρνουά NextGen EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων.

H αναμέτρηση της Μονακό με τον Άρη για το Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι διεκόπη προσωρινά λόγω επίθεσης σε αμερικανική βάση 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο. Το ματς ξεκίνησε πάλι και στο ημίχρονο έγινε νέα επίθεση και διεκόπη οριστικά.

Ο παγκόσμιος συναγερμός που έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν, έφερε τελικά την οριστική διακοπή του Next Gen για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων, κάτι που ανακοίνωσε η Euroleague.

Η αποστολή του Άρη γυρίζει στο ξενοδοχείο μετά από αυτή την εξέλιξη.

Aναλυτικά η ανακοίνωσε τη Euroleague

Η Euroleague Basketball με λύπη ανακοινώνει την ακύρωση του προκριματικού τουρνουά adidas NextGen EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, η απόφαση αυτή ελήφθη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση και συνεχή διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφασίστηκε ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι η πιο υπεύθυνη ενέργεια αυτή τη στιγμή.