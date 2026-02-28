GM Φενέρμπαχτσε: «Δεν είναι δίκαιο το μοντέλο εσόδων της EuroLeague, ιδανική μια συνεργασία με NBA Europe»

Ο GM της Φενέρμπαχτσε, Ντέρια Γιανιέρ, μίλησε για την κατάσταση διανομής των εσόδων της EuroLeague και σχολίασε την ένταξη του NBA στην Ευρώπη.

Ο General Manager της Φενέρμπαχτσε, Ντέρια Γιανιέρ σχολίασε το γεγονός ότι είναι άδικη κατά τη γνώμη του η κατανομή των εσόδων στη EuroLeague, ενώ ανέλυσε από την πλευρά του την ένταξη του NBA στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε

«Αυτή τη στιγμή, με τις δραστηριότητες που οργανώνουμε μέσα στο γήπεδο — τα pregame shows και τη διασκέδαση κατά τη διάρκεια των αγώνων — έχουμε εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία παραδείγματα στην Ευρώπη. Αυτές οι εκδηλώσεις καλύπτονται πλήρως από χορηγούς και πραγματοποιούνται με μηδενικό κόστος για τον σύλλογο. Μόνο την περασμένη σεζόν, δημιουργήσαμε έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ αποκλειστικά μέσω αυτών των δραστηριοτήτων.

Κλείσαμε την περσινή χρονιά με ζημία 4–5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος μας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν είναι να φτάσουμε στο break-even. Αν τα καταφέρουμε, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος που θα ολοκληρώσουμε μια χρονιά χωρίς οικονομική ζημία.

Τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια παλεύω για ένα συγκεκριμένο ζήτημα: δεν θεωρώ δίκαιο το μοντέλο διανομής εσόδων της EuroLeague. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βασίζεται αποκλειστικά στις τοπικές τηλεοπτικές συμφωνίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο μία ομάδα λαμβάνει αυτά τα έσοδα, ενώ σε άλλες χώρες τα μοιράζονται δύο ή τρεις σύλλογοι.

Η αγωνιστική ιστορία ενός συλλόγου, η αξία του brand, η παγκόσμια προβολή και η παρουσία στα social media δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Σε σύγκριση με διεθνή παραδείγματα, πρόκειται για μια πολύ ξεπερασμένη μέθοδο. Οι τοπικοί τηλεοπτικοί πάροχοι επίσης κερδίζουν χρήματα πουλώντας τους αγώνες μας. Αν αυτό το σύστημα αλλάξει, η Φενέρμπαχτσε θα αυξήσει αυτόματα τα έσοδά της από τη EuroLeague. Ελπίζω πως στο άμεσο μέλλον θα αποκτήσουμε επιπλέον έσοδα από εκεί.

Όσον αφορά το NBA Europe, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία αυτής της διαδικασίας από την πρώτη στιγμή. Επειδή είμαστε ένα από τα σημαντικότερα brands, όλοι χτυπούν τη δική μας πόρτα. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το NBA ασχολείται ενεργά με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το ιδανικό σενάριο θα ήταν μια κοινή συνεργασία μεταξύ EuroLeague και NBA. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση που θα ενώσει όλες τις πλευρές σε κοινό έδαφος — μια λύση που θα αυξήσει τον αριθμό των σταρ που αγωνίζονται στην Ευρώπη και θα δημιουργήσει εμπορική ανάπτυξη».