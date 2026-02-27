Το σχόλιο του Χέιζ-Ντέιβις για την επίμαχη φάση με τον Καβαλιέρ

Ο Χέιζ-Ντέιβις σε σχόλιό του στο Instagram αποκάλυψε πως ο φόργουορντ της Παρί, Λεοπόλντ Καβαλιέρ του παραδέχθηκε μετά το τέλος του αγώνα, πως του έκανε φάουλ στην τελευταία φάση.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθές (26/02) στο «Telecom Center Athens» απέναντι στη Παρί και υπέστη την ήττα με 99-104, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια των «πρασίνων» για την εξασφάλιση μιας θέσης στη 10άδα.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πραγματοποίησε ένα μυθικό ντεμπούτο με το «τριφύλλι» στη Euroleague, σκοράροντας 27 πόντους.

Ωστόσο, ο Αμεριανός αστόχησε στο τρίποντο που θα χάριζε τη νίκη στους γηπεδούχους, σε μία φάση όπου η άμυνα του Λεοπόλντ Καβαλιέρ πάνω στον Αμερικανό σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ιθυνοντων του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος φόργουορντ της Παρί κάνει φάουλ πάνω στον Ντέιβις, την ώρα που εκείνος σηκωνόταν για το τρίποντο, με τους διαιτητές της αναμέτρησης όμως να μην καταλογίζουν καμία παράβαση, κάτι που έκανε έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο τεχνικό να αποβάλλεται λίγο πριν το τέλος.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πάντως, όπως τόνισε και ο ρεπόρτερ του Gazzetta, Γιώργος Κούβαρης, στο Gazz Floor, αποκάλυψε στα αποδυτήρια των πρασίνων πως ο Λεοπόλντ Καβαλιέρ του παραδέχτηκε το φάουλ σε εκείνο το play, ενώ το ίδιο έγραψε και σε ένα σχόλιο στο Instagram στον λογαριασμό «SKWEEK», κάτω από μία ανάρτηση που παρουσίαζε την επίμαχη φάση.

«Μου είπε ότι μου έκανε φάουλ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο νεοαποκτηθείς φόργουορντ.