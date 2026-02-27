Παναθηναϊκός: Η τελευταία φάση με το φάουλ που ζητά στο σουτ Χέιζ - Ντέιβις σε super slow motion
Ο Χέιζ - Ντέιβις έκανε μυθικό ντεμπούτο στην EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, έχοντας 27 πόντους και γυρνώντας μόνος του το παιχνίδι απέναντι στην Παρί. Παρόλα αυτά, στην τελευταία φάση, το χαμένο σουτ του έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την μεγάλη του εμφάνιση.
Στα 3'' για το τέλος ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πήρε το σουτ που θα έβαζε μπροστά. τον Παναθηναϊκό, με τον Καβαλιέρ να παίζει άμυνα και, όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, να κάνει φάουλ στον Αμερικανό.
Αυτή η φάση έφερε και την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ενώ ο ίδιος ο Χέιζ-Ντέιβις ισχυρίζεται πως ο Καβαλιέρ του παραδέχθηκε πως του έκανε φάουλ.
Θυμίζουμε πως στο instartory του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αναφέρει πως «Παρότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39 λεπτά, το φάουλ είναι φάουλ και αυτό θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα».
Δείτε την φάση σε super slow motion από όλες τις λήψεις:
