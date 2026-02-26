Η Βαλένθια σκόρπισε (108-79) τη Μπασκόνια εκτός έδρας για την 29η αγωνιστική της Euroleague γράφοντας ιστορία από το ημίχρονο.

Παίζοντας ολοκληρωτικό μπάσκετ η Βαλένθια έκανε σκόνη και θρύψαλα την Μπασκόνια στη Roig Arena παίρνοντας ένα τεράστιο «διπλό» (108-79) για την 29η αγωνιστική της Euroleague, γεγονός που της επιτρέπει να κάνει άλλο ένα βήμα για να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs της διοργάνωσης.

Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο σημειώνοντας 68 πόντους που συνιστούν καλύτερη επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης επιθετικά σ’ ένα 20λεπτο!

Ο Ζαν Μοντέρο με 20 πόντους και ο Μπράξτον Κι με 16 πόντους έκαναν τρομερή δουλειά για τη Βαλένθια, ενώ από την Μπασκόνια ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό είχε 16 πόντους και ο Εβγκένι Ομορούγι 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Η Βαλένθια μετράει πλέον 19 νίκες και 10 ήττες, ενώ η Μπασκόνια είχε 9 νίκες και 20 ήττες στη διοργάνωση.

Μπασκόνια-Βαλένθια: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βαλένθια ήταν κυριαρχική και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην κάτοχο του Copa Del Ray Μπασκόνια. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ πίεσαν πολύ στη μπάλα και με τους Ρίβερς-Μοντέρο άνοιξαν το σκορ (4-12 στο 4.30’’ και 14-35 στο 9’).

Οι γηπεδούχοι φάνηκνα να αιφνιδιάζονται και οδηγήθηκαν σε πολλές κακές επιθέσεις τις οποίες αξιοποίησαν οι παίκτες της Βαλένθια και ξέφυγαν πολύ στο σκορ (19-40 στο 12’). Ο Χάουαρντ έμεινε στους 2 πόντους στο ημίχρονο και ο Φόρεστ είχε 6, ενώ ο Λουβαβού-Καμπαρό είχε 3 πόντους.

Με αυτή την πολύ χαμηλή παραγωγικότητα η Μπασκόνια δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον αντίπαλο που ανέβασε τη διαφορά στο +33 (33-66 στο 19’) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με το ασύλληπτο 35-68 (στο 20’). Μάλιστα, οι 68 πόντοι των φιλοξενούμενων συνιστούν και την καλύτερη επίθεση σ’ ένα ημίχρονο στην ιστορία της διοργάνωσης! Με 11/19 τρίποντα (57.9%) και 14/22 δίποντα (63.5%) με 16 ασίστ και 6 κλεψίματα η Βαλένθια εξηγεί πως χάθηκε από τα... ραντάρ της Μπασκόνια!

Η εξέλιξη αυτή μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το δεύτερο μέρος, καθώς τίποτε δεν άλλαξε, η Βαλένθια συνέχισε στον ίδιο ρυθμό (35-70 στο 21’ και 46-79 στο 25.30’’) και ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο +35 (58-93 στο 30’). Οι λύσεις που βρέθηκαν σποραδικά από τον Λουβαβού-Καμπαρό και τον Ομορούγι δεν έφτανε για να περιορίσει την έκταση μιας πολύ βαριάς ήττας...

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-35, 35-68, 58-93, 79-108.

Ο MVP: Ο Ζαν Μοντέρο τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους (4/8 δίποντα, 4/8 τρίποντα), πήρε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ σε 26:14 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό είχε 16 πόντους και 1 ασίστ σε 26:18 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ για 9 λάθη της Βαλένθια ήταν το κλειδί της επιβλητικής εμφάνισης.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βαλένθια επικράτησε (91-81) της Μπασκόνια στη Roig Arena για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Head Coach: Paolo Galbiati # Players MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR M/A % M/A % M/A % M/A % 0 M. Howard * 18:23 5 2/5 40.0% 1/2 50.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 -10 0 1 M. Diakite * 30:54 6 3/9 33.3% 3/5 60.0% 0/4 0.0% 0/1 0.0% 3 6 9 1 6 3 1 2 -21 9 2 K. Simmons 18:01 7 3/8 37.5% 3/5 60.0% 0/3 0.0% 1/2 50.0% 0 2 2 3 4 0 0 0 -15 8 3 M. Nowell 18:58 13 4/7 57.1% 2/3 66.7% 2/4 50.0% 3/4 75.0% 0 3 3 1 4 1 1 0 +3 13 4 R. Villar 12:34 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 -4 0 5 E. Omoruyi 23:49 15 6/12 50.0% 5/9 55.6% 1/3 33.3% 2/4 50.0% 3 2 5 2 4 5 0 0 -28 10 9 T. Luwawu-Cabarrot 26:18 16 3/9 33.3% 1/4 25.0% 2/5 40.0% 8/9 88.9% 0 0 0 1 8 0 0 0 -21 15 10 M. Spagnolo 11:26 4 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 1 2 1 0 -16 3 11 T. Forrest * 17:22 6 1/5 20.0% 1/2 50.0% 0/3 0.0% 4/4 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 -24 8 17 G. Radzevicius * 08:46 4 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 -7 4 21 J. Bol 02:38 3 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 +6 2 25 C. Frisch * 10:51 0 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 -8 -1 Team 4 0 4 0 0 0 0 0 4 TOTAL 200:00 79 27/65 41.5% 20/36 55.6% 7/29 24.1% 18/24 75.0% 13 17 30 16 36 12 3 2 -145 75