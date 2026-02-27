Παναθηναϊκός - Παρί: Πώς σχολιάστηκαν στο Gazz Floor τα τελευταία δευτερόλεπτα
Το φινάλε του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί σχολιάστηκε ζωντανά από το πάνελ του Gazz Floor by Novibet.
Όπως σε κάθε παιχνίδι, η εκπομπή βγήκε LIVE λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, με τους Καλκαβούρα, Παπαδογιάννη και Παπαπέτρου να σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κρίθηκε στο φινάλε, με την άμυνα του Καβαλιέρ πάνω στον Νάιτζελ Χέιζ - Ντέβις να σηκώνει κουβέντα για το αν έγινε ή όχι φάουλ στο σουτ του Αμερικανού.
Οι σχολιαστές του Gazz Floor by Novibet αναφέρθηκαν εκτενώς σε αυτή τη φάση, παραθέτοντας ο καθένας τη φνώμη του για τα όσα συνέβησαν.
Παπαδογιάννης και Καλκαβούρας ανέφεραν πως η φάση είναι καθαρή ψηλά, με τον Παπαπέτρου να τονίζει από πλευράς του πως αν υπάρχει φάουλ, αυτό έχει γίνει την ώρα που ο Χέιζ-Ντέιβις σηκώνει τη μπάλα για το σουτ.
Η ανάλυση της φάσης στο Gazz Floor by Novibet:
