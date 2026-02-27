Ταμπελίνι: «Τα σφυρίγματα μετά την ένσταση ήταν υπέρ της μίας πλευράς, κλασικά πράγματα»

Για τη νίκη της Παρί και για τα διαιτητικά σφυρίγματα αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο γήπεδό του από την Παρί με 99-104 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Φρανσέσκο Ταμπελίνι να μιλάει στη συνέντευξη τύπου και να αναφέρεται στις διαιτητικές αποφάσεις.

Επιπλέον έκανε αναφορά και για τις πέντε αλλαγές που έκανε μαζί δύο φορές και στη συνέχεια έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Αξίζαμε τη νίκη. Ήμασταν μπροστά σε όλο το ματς. Αντέξαμε μετά την ένσταση του Άταμαν. Αυτή η κατάσταση άλλαξε το μομέντουμ του ματς. Είχαν ένα σερί, αλλά αντέξαμε και βρήκαμε ξανά την ηρεμία μας. Ελέγξαμε το ματς μέχρι να χάσουμε το μυαλό μας. Συνεχίσαμε να αμυνόμαστε. Ήταν δίκαια νίκη. Οι παίκτες μου άξιζαν να ανταμειφθούν για την προσπάθεια και την αφοσίωση που δείχνουν καθημερινά στην προπόνηση. Μας δίνει αυτοπεποίθηση για το φινάλε της σεζόν».

Για την ηρεμία των παικτών του όταν επέστρεψε ο Παναθηναϊκός: «Στην αρχή δεν πανικοβληθήκαμε. Το μομέντουμ άλλαξε. Τα πρώτα σφυρίγματα μετά την ένσταση ήταν υπέρ της μίας πλευράς. Κλασικά πράγματα. Ήμασταν καλοί εκεί. Όλοι έμειναν συγκεντρωμένοι. Μετά, δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε από την επιθετικότητα στο να παγώσουμε το ματς. Αυτό έπρεπε να κάνουμε όταν ήμασταν στο +17. Βιαστήκαμε, χάσαμε επιθέσεις και αυτοί σκόραραν. Η διαφορά ήταν στος 13 ή στους 11 και υπήρξε πίεση. Υπήρχε ένα κομμάτι που ήμασταν καλοί και ένα κομμάτι που πανικοβληθήκαμε λίγο και πρέπει να το βελτιώσουμε. Μετά το τάιμ άουτ κάναμε κάποιες αλλαγές, οι παίκτες έπαιξαν έξυπνα, με τρίποντο μας πήγαν στο +7 και πήραμε ανάσα. Αν παίρναμε το ριμπάουντ μετά το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου θα καθαρίζαμε νωρίτερα το ματς. Αξίζαμε τη νίκη».

Για το ότι έκανε 5 αλλαγές μαζί δύο φορές: «Σχεδιάζουμε τις αλλαγές πριν το ματς. Πάντα μιλάμε με το σταφ. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο ματς και να βάλουμε τους παίκτες στις κατάλληλες περιστάσεις για να αποδώσουν. Επίσης, έχουμε line-ups που δουλεύουν μαζί.

Προπονούμαστε έτσι. Έχουμε δύο line-ups. Βασιζόμαστε στα νούμερα για το ποιοι παίζουν καλά μαζί. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο επιστημονικό γίνεται αλλά δεν είμαστε ρομπότ.

Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε κάποια συναισθήματα. Για παράδειγμα στο τέλος αλλάξαμε την πεντάδα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Το κάνουμε για να έχουμε ένταση και ταχύτητα. Είναι δύσκολο αλλιώς να παίξεις όσο γρήγορα παίζουμε και την άμυνά μας. Η άμυνά μας είναι πιο απαιτητική από μία τυπική άμυνα, όχι μόνο για το full-court press αλλά και για την άμυνα στο pick-n-roll που κάνει την ομάδα να κάνει ροτέισον. Οι παίκτες πρέπει να τρέχουν. Θέλω να υπογραμμίσω την θέλησή τους.

Δεν είναι εύκολο αλλά το ότι έχουμε συχνές αλλαγές τους κρατάει φρέσκους. Παίζουμε με παίκτες που μπορούν να τα δώσουν όλα όταν παίζουν γιατί ξέρουν πως δεν θα παίζουν έξι λεπτά συνεχόμενα. Έτσι, μπορούν να τα δώσουν όλα ώστε να έχουμε ένα προβάδισμα απέναντι σε ομάδες που κάνουν αλλαγές με παραδοσιακό τρόπο. Δεν προσπαθούμε να είμαστε οι πιο έξυπνοι, απλά προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο λειτουργικοί μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε όλους τους παίκτες για να εκμεταλλευτούμε την ομαδικότητα. Όλοι έπαιξαν και ο παίκτης με τα λιγότερα λεπτά έπαιξε 8, κανείς δεν έπαιξε περισσότερα από 21 λεπτά. Όταν νικάς μοιάζει έξυπον, δυστυχώς δε νικάμε συνέχεια. Στην EuroLeague πιο πολύ χάνουμε παρά νικάμε, ελπίζω να το αλλάξουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες γιατί όταν χάνεις και συνεχίζεις να πιστεύεις σε ένα απαιτητικό σύστημα παρόλο που δεν μένεις στο παρκέ όσο οι πιο σημαντικοί παίκτες των ομάδων δείχνει ομαδικότητα. Και αυτό το εκτιμάω».