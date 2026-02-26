Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην 12άδα του Παναθηναϊκού, με τον Μάριους Γκριγκόνις να παίρνει τη θέση του Κέντρικ Ναν!

Όπως αποδείχθηκε τελικά, ο Αμερικανός σκόρερ δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο ματς κόντρα στην Παρί (26/02, 21:45) λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί και τη θέση του πήρε την τελευταία στιγμής ο Μάριους Γκριγκόνις.

Αν και αρχικά είχε δηλωθεί στην 12άδα του Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσε να δώσει το παρών καθώς είναι καταβεβλημένος από την ασθένεια. Άλλωστε και που είχε συμπεριληφθεί σε πρώτη φάση στην 12άδα ήταν εξαιρετικά αμφίβολο το αν θα μπορούσε να αγωνιστεί.

Ο Τούρκος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει ακόμα στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει δρομολογήσει την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Εκτός είναι και οι Γιούρτσεβεν, Σαμοντούροβ και Τολιόπουλος οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές ομάδες της Τουρκίας και της Ελλάδας αντίστοιχα.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Παρί (26/02, 21:45) αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Γκριγκόνις, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.