Ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να έχει τον Κέντρικ Ναν στην 12άδα για την αναμέτρηση της 29ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην Παρί αλλά η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη.

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρήθηκε από ίωση το τελευταίο 24ωρο και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Παρί ήταν αμφίβολη. Ναι μεν συμπεριλήφθηκε στην 12άδα του αγώνα ωστόσο δεν πρέπει να θεωρηθεί 100% σίγουρο ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής καθώς, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Τούρκος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει ακόμα στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει δρομολογήσει την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Εκτός είναι και οι Γιούρτσεβεν, Σαμοντούροβ και Τολιόπουλος οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές ομάδες της Τουρκίας και της Ελλάδας αντίστοιχα. Εκτός έμεινε ξανά ο Μάριους Γκριγκόνις.

Ντεμπούτο στην Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα κάνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος θα πάρει και την πρώτη «γεύση» από το κατάμεστο «Telekom Center Athens» μετά και το νέο sold out που ανακοίνωσε η διοίκηση των πρασίνων.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Παρί (26/02, 21:45) αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.