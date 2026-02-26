Χέιζ-Ντέιβις: Το... ξενέρωμα, η επιθυμία και η αγαπημένη του κλασσική μουσική στο T-Center για το ζέσταμά του
Το Telekom Center Athens... χορεύει στους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!
Ο Αμερικανός φόργουορντ ήρθε στην Ελλάδα και μαζί έφερε και τις συνήθειές του στις οποίες γίναμε αυτόπτες μάρτυρες στο Κύπελλο Ελλάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.
Εκεί τρεις ώρες πριν τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Χέιζ-Ντέιβις πήγε μόνος του στο γήπεδο για να προθερμανθεί υπό τους ήχους κλασσικής μουσικής που ο ίδιος επέλεξε με το λάπτοπ των ανθρώπων στο γήπεδο.
Το ίδιο συνέβη και προ τριών ωρών του τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague. Στην αρχή είχε φέρει το δικό του ηχείο για να ακούσει τις μουσικές επιλογές του, όμως οι επιλογές στο T-Center Athens στην αρχή τον... ξενέρωσαν και επισκίασαν την playlist του με την αντίδρασή του να είναι ανεκτίμητη.
☘️😅 Η απορία του Χέιζ - Ντεϊβις όταν σταμάτησε η κλασσική μουσική που άκουγε την ώρα της προθέρμανσης του!#paobc pic.twitter.com/9prPphbElQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 26, 2026
Στη συνέχεια όμως, ανταμείφθηκε καθώς σε ολόκληρο το γήπεδο ακούστηκε η αγαπημένη του κλασσική μουσική για να συνεχίσει ανενόχλητος την προθέρμανσή του.
☘️🎶 Του έγινε το χατίρι εν τέλει, και το ζέσταμα του Χέιζ - Ντέιβις πραγματοποιείται με την αγαπημένη του κλασική μουσική στα ηχεία του γηπέδου ενόψει του ευρωλιγκάτο του ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα!#paobc pic.twitter.com/AugbNbG5x5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 26, 2026
