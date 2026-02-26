Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφερε τις συνήθειές του και στο Telekom Center Athens με την αγαπημένη του κλασσική μουσική να ακούγεται από τα ηχεία τρεις ώρες πριν το τζάμπολ στην προθέρμανσή του. Ένα... blooper όμως έκλεψε την παράσταση.

Το Telekom Center Athens... χορεύει στους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήρθε στην Ελλάδα και μαζί έφερε και τις συνήθειές του στις οποίες γίναμε αυτόπτες μάρτυρες στο Κύπελλο Ελλάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εκεί τρεις ώρες πριν τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Χέιζ-Ντέιβις πήγε μόνος του στο γήπεδο για να προθερμανθεί υπό τους ήχους κλασσικής μουσικής που ο ίδιος επέλεξε με το λάπτοπ των ανθρώπων στο γήπεδο.

Το ίδιο συνέβη και προ τριών ωρών του τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague. Στην αρχή είχε φέρει το δικό του ηχείο για να ακούσει τις μουσικές επιλογές του, όμως οι επιλογές στο T-Center Athens στην αρχή τον... ξενέρωσαν και επισκίασαν την playlist του με την αντίδρασή του να είναι ανεκτίμητη.

☘️😅 Η απορία του Χέιζ - Ντεϊβις όταν σταμάτησε η κλασσική μουσική που άκουγε την ώρα της προθέρμανσης του!#paobc pic.twitter.com/9prPphbElQ February 26, 2026

Στη συνέχεια όμως, ανταμείφθηκε καθώς σε ολόκληρο το γήπεδο ακούστηκε η αγαπημένη του κλασσική μουσική για να συνεχίσει ανενόχλητος την προθέρμανσή του.