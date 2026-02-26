Ο Τι Τζέι Σορτς επισκέφτηκε την προπόνηση της Παρί στο «Telekom Center Athens», προκειμένου να χαιρετήσει τους παλιούς του συμπαίκτες.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Παρί (26/02, 21:45) στο «Telekom Center Athens» για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τι Τζέι Σορτς να επισκέπτεται την προπόνηση της γαλλικής ομάδας, προκειμένου να χαιρετήσει τους παλιούς του συμπαίκτες.

Συγκεκριμένα ο βραχύσωμος γκαρντ των «πρασίνων» πήγε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνηση των Παριζιάνων για να καλωσορίσει τους παίκτες όπου έπαιξε μαζί την περασμένη σεζόν.

Σε δύο χρόνια παρουσίας στην Παρί ο Τι Τζέι Σορτς, κατάφερε να... οδηγήσει τον σύλλογο έως την κατάκτηση του Eurocup, ενώ πρωταγωνίστησε στην παρθενική χρονιά της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Δείτε το βίντεο της Παρί που αναφέρει:

«Κοίτα ποιος ήρθε να πει ένα γεια πριν την προπόνηση»