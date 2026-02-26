Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Πέμπτης
Η Euroleague συνεχίζεται και η 29η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη, με την μάχη του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens κόντρα στην Παρί (21:45, Novasports Prime, live Gazzetta) να ξεχωρίζει.
Πάμε να δούμε τους παίκτες που είναι αμφίβολοι, αλλά και εκείνους που θα λείψουν από τα ματς της Πέμπτη
Dubai BC – Βιλερμπάν (19:00, Novasports 4)
Εκτός οι Τζάιτε και Μέισον. Αμφίβολοι οι Αβράμοβιτς, Μπέρτανς, Έλις και Κόντιτς για τη Ντουμπάι. Εκτός οι Μάσα και Εντιαγιέ για τη Βιλερμπάν, αμφίβολος ο Σέλιας.
Μονακό – Μακάμπι (20:30, Novasports 6)
Εκτός ο Χέις και ο Μακουντού για τη Μονακό. Off ο Λούντμπεργκ και ο Λιφ για τους Ισραηλινούς. Αμφίβολος ο Έμπο.
Χάποελ Τελ Αβιβ – Αρμάνι (21:05, Novasports 5)
Για τη Χάποελ οι Σέγκεβ, Γκινάτ και Ένις. Αμφίβολοι οι Μάνταρ, Ράντολφ και Έντουαρντς. Εκτός για την Αρμάνι οι Μπρουκς, Ντιόπ, Φλακαντόρι, Μάνιον, Σέστινα. Off και ο Τονούτ.
Μπασκόνια – Βαλένθια (21:30, Novasports 3)
Η Μπασκόνια δεν θα έχει Ντιόπ και Σεντεκέρσκις, ενώ αμφίβολος είναι ο Κούρουκς. Οff οι Νογκς και Τέιλορ για τη Βαλένθια.
Παναθηναϊκός – Παρί (21:45, Novasports Prime)
Εκτός Λεσόρ και Τολιόπουλος για τον Παναθηναϊκός. Αμφίβολος ο Ναν. Στην Παρί είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι.
Ρεάλ – Μπάγερν (21:45, Novasports 4)
Για τη Ρεάλ δεν θα παίξει ο Αλμάνσα. Δεν παίζουν οι Χάρις και Γιοκουμπάτις για τη Μπάγερν. Αμφίβολοι οι Γκέιμπριελ, Γιόβιτς και Μπόλντγουιν.
